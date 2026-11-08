La Policía Nacional detiene a un hombre por agredir a otro con una llave inglesa. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente agredir a otro con una llave inglesa.

Según ha informado la Jefatura este domingo, a última hora del miércoles, el 091 alertó a una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de que un varón acababa de agredir a otro en la cabeza con un objeto contundente en la calle Jacint Verdaguer.

Al llegar los agentes, vieron que sanitarios estaban atendiendo a la víctima. La facultativa explicó que el agredido requería de entre siete y ocho puntos de sutura en la cabeza.

Además, varios testigos, después de describir cómo vestía y era el presunto autor, dijeron que el agresor había huido del lugar junto a una mujer.

Los testigos explicaron que el presunto autor y su acompañante estaban sentados en un banco, mientras la víctima y otras personas estaban sentadas frente a ellos.

Según el agredido, de repente, el agresor les rodeó por detrás, sin que pudieran darse cuenta y, sin mediar palabra, golpeó con una llave inglesa al afectado en la cabeza.

Posteriormente, al dar batidas varias patrullas, localizaron rápidamente al agresor en un bar cercano. Este tenía restos de sangre, presuntamente de la víctima, en su chaqueta.

Además, dos testigos, que fueron trasladados de manera discreta por otra patrulla hasta allí, reconocieron al hombre como el responsable de los hechos.

El presunto autor, mediante una persona que le tradujo todo lo que dijo, explicó que la víctima le habría increpado y molestado y que se había iniciado una pelea y que por eso le agredió. El varón fue detenido por ser el presunto autor de un delito de lesiones.