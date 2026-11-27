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PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos hombres por supuestamente robar gasolina de varios vehículos.

Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, durante la madrugada del pasado miércoles, en la zona del Molinar, una patrulla de la Policía Nacional recibió un aviso del 091 alertando de que se había activado una alarma de intrusión en el interior de una obra.

Al llegar los agentes, observaron que la valla de la obra se encontraba desplazada y caída. Mientras esperaban la llegada del responsable, percibieron un fuerte olor a gasolina y, ante eso, inspeccionaron las inmediaciones.

Poco después, localizaron tres vehículos aparcados que presentaban daños en las tapas de los depósitos de combustible, que estaban abiertas y fracturadas. Además, uno de los coches tenía daños en los manguitos del depósito, lo que provocaba un goteo constante de gasolina.

También encontraron, a escasos metros, varios tubos impregnados de combustible, así como parte de una botella de cristal que podría haber sido utilizada como embudo.

Entonces, los policías nacionales realizaron diversas gestiones para localizar a los presuntos autores. A unos 100 metros, en un salón de juegos, localizaron a dos varones con una actitud sospechosa. Uno de ellos presentaba el pelo y la ropa mojados. Además ambos desprendían un fuerte olor a gasolina.

Al ser preguntado por ello, dieron explicaciones incongruentes sobre el olor y, respecto a estar mojado, el hombre manifestó que había acudido al baño para asearse.

Asimismo, comprobaron que los tres vehículos afectados eran de gasolina y que presentaban daños compatibles con la posible sustracción de dicho combustible.

Finalmente, los varones, de origen español y marroquí, fueron detenidos por ser presuntos autores de un delito de robo con fuerza, por tratar de robar combustible de los tres turismos.