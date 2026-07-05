La Policía Nacional frustra la okupación de la vivienda de una anciana en Palma

Puerta con la cerradura forzada. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha frustrado el intento de okupación de la vivienda de una anciana en el barrio palmesano de Son Gotleu y ha detenido a un hombre por allanamiento de morada.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa, durante el mediodía del martes, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional fueron alertados por el 091 de que un varón estaba intentado entrar en una vivienda del barrio de Son Gotleu.

Al llegar los agentes, el presunto autor no estaba en las inmediaciones. Sin embargo, un testigo les dijo que había visto cómo trataba de acceder al inmueble que, según explicó el testimonio, pertenecía a una mujer de avanzada edad que no se encontraba en el lugar en ese momento. Entonces, los policías nacionales se marcharon.

Minutos más tarde, la patrulla volvió a ser requerida por el mismo motivo porque, presuntamente, el mismo varón estaba tratando de acceder de nuevo.

Los agentes vieron, en esta ocasión, la puerta ligeramente abierta. Al intentar entrar, el asaltante empezó a hacer oposición desde el otro lado. Tras unos instantes de forcejeo, el varón se rindió y dejar pasar a los policías nacionales.

Al entrar, vieron que el presunto autor portaba una lleva inglesa. Además, también observaron signos evidentes de forzamiento, ya que las cerraduras estaban dañadas y el marco de la puerta se encontraba fracturado.

Asimismo, en el interior del domicilio, se localizaron diversos objetos, entre ellos una pata de cabra, tres destornilladores y una cerradura nueva para, presuntamente, cambiarla por la que ya había.

En el domicilio había varias muestras de que este estaba habitado en la actualidad por otras personas que no eran el varón. Por todo ello, el hombre fue detenido por ser el presunto autor de un delito de allanamiento de morada.