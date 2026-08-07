La Policía Nacional de Maó alerta sobre el incremento de ciberestafas con la modalidad del 'Falso CEO'

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - POLICÍA - Archivo

MENORCA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de la Comisaría de Maó ha advertido este viernes del incremento de diferentes modalidades de estafas, entre ellas la llamada 'Falso CEO', y ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que extremen las precauciones.

En concreto, han explicado que el fraude del 'Falso CEO' consiste en que los delincuentes se hacen pasar por un alto cargo de una empresa o por una persona delegada con la finalidad de inducir a un empleado (habitualmente de caja, recepción o administración) a realizar transferencias urgentes o a facilitar información confidencial.

En un primer momento, estas redes criminales investigan minuciosamente a la entidad objetivo de la estafa, a través de sitios web, redes sociales o noticias, de manera que consiguen obtener el nombre de directivos, mandos intermedios, proveedores y rutinas para poder dar máxima credibilidad del engaño.

Una vez conseguida esta información, el siguiente paso es la suplantación de la identidad, mediante llamada telefónica, mensajes o correo electrónico, manifestando actuar en nombre del CEO, o de organismos públicos.

"Utilizan para ello un lenguaje rápido, fluido e intimidante para causar presión y consiguen generar una falsa sensación de urgencia, presionando para evitar que la víctima verifique la veracidad de la comunicación", han explicado.

Algunos de los motivos que alegan es la de impagos inminentes, embargos, multas o la suspensión de servicios esenciales, imponiendo confidencialidad total y ordenando no cortar la conversación.

Una vez realizados todos estos pasos, es cuando los ciberestafadores exigen la remisión de dinero de forma inmediata. Los medios solicitados suelen ser cuentas bancarias en el extranjero, servicios de envío masivo, o la compra de tarjetas prepago o regalo.

Desde la Policía Nacional de Maó han destacado que ante estos hechos es importante mantener la calma, no cortar la comunicación bruscamente (intentando obtener toda la información posible para la adjuntar en la futura denuncia), poner trabas en el pago argumentando fallos del sistema para ganar tiempo y mientras dura la conversación contactar con un superior, para contrastar la información, incluso si es posible localizar al CEO o superior que indicaron los ciberestafadores que dio la orden de efectuar ese movimiento dinerario.

Asimismo, han explicado que, en caso de haberse consumado la estafa o el intento, se debe efectuar la denuncia intentando aportar las conversaciones, correos electrónicos, históricos de llamadas y todos los demás datos que se hayan podido anotar. "Es conveniente aportar para la denuncia, justificantes o extractos bancarios de las transferencias realizadas, recibos oficiales de los servicios de envío de dinero y tickets de compra de las tarjetas regalo o prepago", han concluido.