Policía Nacional y Policía Local de Palma acuerdan incrementar su presencia en las zonas de mayor afluencia turística

Representantes de la Policía Local de Palma y la Policía Nacional se reúnen para abordar el plan de actuación estival. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma han mantenido este miércoles una reunión de coordinación para reforzar la seguridad durante la temporada estival, en la que se ha acordado el incremento de las patrullas en las zonas con mayor presencia de turistas.

El encuentro se ha celebrado en la Jefatura Superior de Policía Nacional de Baleares con el objetivo de prevenir hurtos, robos con violencia y delitos contra el patrimonio, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Durante la reunión se ha abordado el plan de choque conjunto para intensificar la presencia de agentes y coordinar los dispositivos y refuerzos en los operativos previstos. A lo largo del encuentro, ambas partes han acordado optimizar el despliegue de patrullas, tanto uniformadas como de paisano.

"Este incremento de la presencia policial busca disuadir la delincuencia, mejorar los tiempos de respuesta ante cualquier incidente y garantizar la seguridad tanto de los residentes como de los turistas durante los meses de verano", han sostenido.

Los responsables de ambos cuerpos han coincidido en que la colaboración "estrecha" entre la Policía Nacional y la Policía Local es la herramienta "más eficaz" para mantener a Palma como un destino seguro.

El dispositivo de la Operación Verano incluye controles preventivos conjuntos en puntos estratégicos, mayor vigilancia en el transporte público y zonas comerciales, patrullas mixtas en zonas sensibles para la seguridad ciudadana y un intercambio de información en tiempo real para agilizar las detenciones. Ambas instituciones han reafirmado su compromiso de mantener una comunicación constante para adaptar los dispositivos según las necesidades.

En la reunión han participado el jefe superior de Policía Nacional, José Antonio Puebla, el jefe regional de Operaciones, Juan Márquez, el comisario provincial, Jorge Matías, el jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Fernando Corchero, entre otros.

Por parte del Ayuntamiento de Palma han asistido el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, el coordinador general de Función Pública, Albert Abad, el jefe de la Policía Local, Guillem Mascaró, y el coordinador general de Seguridad Ciudadana y Civismo, Jaume Pla, entre otros.