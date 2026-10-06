Más de 200 agentes participan en una operación contra el narcotráfico en La Soledad y Marratxí

PALMA, 6 (EUROPA PRESS)

Más de 200 efectivos de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria están llevando a cabo en estos momentos un operativo contra el narcotráfico en el barrio palmesano de La Soledad y en Marratxí.

En el marco de la Operación Tsunami-Galba, desarrollan una operación conjunta contra una organización dedicada al narcotráfico en Mallorca, concentrada en el barrio de La Soledad, si bien también se está realizando otro registro en Marratxí.

Por parte de la Policía Nacional, intervienen efectivos de la Brigada de Policía Judicial de Baleares, junto a un despliegue de unos 50 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) procedentes de Valencia, a lo que se suman especialistas del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), Medios Aéreos y la unidad de Guías Caninos.

Por parte del Servicio de Vigilancia Aduanera, participan unidades de los Grupo de Respuesta e Intervención Inmediata (GRI) de Madrid y Barcelona, agentes de la Unidad Regional Aeronaval encargados del perímetro de seguridad y más personal de la jefatura regional de Baleares, así como un equipo experto en el uso de medios Técnicos.

Asimismo, la Policía Local y el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma colaboran en el control del tráfico y la inspección técnica de los inmuebles investigados.

Se están practicando más de una decena de entradas y registros, en los que se prevé la detención de varias personas vinculadas a la red.