La Policía de Palma formula 55 denuncias en un control nocturno de tráfico durante la noche de Sant Joan

Control de tráfico durante la noche de Sant Joan en la avenida Adolfo Suárez de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha formulado 55 denuncias en el marco de un control preventivo de alcoholemia y seguridad vial que llevó a cabo durante la noche de Sant Joan, entre las 00.00 y las 05.00 horas del 24 de junio.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, el operativo, realizado de forma conjunta por la Unidad Motorizada (UMOT) y la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC), se desplegó en la plaza del Progreso y en la avenida de Adolfo Suárez, donde se controlaron 70 vehículos, con el balance de las 55 denuncias.

En el ámbito judicial, los agentes instruyeron tres atestados penales, dos de ellos por conducir sin haber obtenido el permiso de circulación y uno por hacerlo con una tasa de alcohol superior al umbral penal permitido.

En cuanto al consumo de alcohol en el ámbito administrativo, el operativo detectó a siete conductores que circulaban con una tasa superior a la legalmente establecida. Como resultado de estas pruebas, dos vehículos fueron retirados e inmovilizados en el depósito municipal. Además, se retiraron otros dos vehículos por carecer del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria, lo que sumó cuatro denuncias por este último concepto.

Dentro del apartado de documentación vial, se tramitaron 11 denuncias por circular con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada, ocho por hacerlo con un permiso extranjero no válido en España y una a un conductor que llevaba su permiso de conducir caducado.

En relación con las normas de seguridad pasiva y circulación, se formularon diez denuncias por no llevar abrochado el cinturón de seguridad, tres por circular con un menor sin el sistema de retención infantil homologado, y una por circular en motocicleta sin casco de protección.

Además, los policías levantaron denuncias puntuales por otras infracciones del Reglamento General de Circulación, tres de ellas por circular sin dispositivos de alumbrado, una por utilizar el teléfono móvil al volante, una por transportar más pasajeros que plazas autorizadas y otra por llevar animales sueltos en el interior del vehículo.

Finalmente, en el marco de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, se levantó un acta por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública.