La Policía pilla a un hombre metiendo objetos sustraídos de una casa dentro de un coche también robado. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

La Policía Local de Palma ha detenido a un varón de 24 años, de nacionalidad marroquí, que fue sorprendido metiendo objetos presuntamente robados en una casa dentro de un coche también robado.

Según han indicado en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado 1 de diciembre, sobre las 19.00 horas, en la calle Reis Catòlics.

La actuación se inició cuando una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) observó un altercado entre dos personas en la vía pública, en las inmediaciones de un turismo.

Tras intervenir para disolver el enfrentamiento e identificar a los implicados, los agentes supieron, por un testigo, que uno de ellos, el ahora detenido, estaba introduciendo en el maletero del coche diversos objetos que procedían presuntamente de una vivienda cercana que presentaba signos evidentes de haber sido forzada.

El otro hombre en la disputa era el propietario de la vivienda. Asimismo, al verificar la matrícula del turismo, los agentes confirmaron que constaba como sustraído en las bases de datos policiales, motivo por el cual se arrestó al individuo por ambos delitos.

Entre los efectos recuperados por los agentes se encontraban un vehículo de movilidad personal (VMP), un altavoz portátil y una mochila con diversas prendas de vestir.

Como elemento probatorio adicional, se localizó una Tarjeta Ciudadana del Ayuntamiento de Palma que no pertenecía al detenido.

Una vez localizados e identificados el propietario del coche y el de la vivienda, se les explicó el procedimiento a seguir para formular las respectivas denuncias. Finalizadas las diligencias iniciales practicadas por la Sala de Atestados, el detenido fue traspasado a la Policía Nacional.