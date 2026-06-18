Los polluelos de pardela balear empiezan a salir de sus nidos: cómo protegerlos ante la contanimación lumínica

Pollo de pardela balear. - SEO/BIRDLIFE

PALMA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife y la Fundación Endesa han lanzado una nueva campaña para rescatar a los polluelos de pardela balear, una ave en peligro de extinción y que únicamente se reproduce en Baleares, que son deslumbrados por la contaminación lumínica.

La iniciativa, que ha arrancado esta semana y se prolongará hasta el 15 de julio, busca reunir a personas voluntarias que colaboren en la detección y el rescate de estos pollos.

Según han explicado las entidades en un comunicado, es durante este periodo cuando los polluelos abandonan sus nidos. Muchas veces quedan desorientados por las luces artificiales y caen al suelo, siendo incapaces de remontar el vuelo por sí mismos y expuestos a atropellos, depredación, golpes contra infraestructuras, agotamiento o inanición.

La pardela balear, catalogada "en peligro de extinción" en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y "en peligro crítico" a nivel mundial según la UICN, afronta un momento especialmente delicado, ya que Baleares es el único lugar del mundo donde se reproduce.

¿CÓMO RESCATAR A UN POLLO?

La colaboración ciudadana es importante para que la campaña se desarrolle con éxito, por lo que SEO/Bird Life ha elaborado una serie de recomendaciones para los potenciales voluntarios.

Lo primero que debe hacer una persona que se encuentre a una pardela caída o desorientada es recogerla con cuidado, utilizando una caja de cartón ventilada. Después, mantenerla en un lugar tranquilo, oscuro y seguro.

Se aconseja no darle comida ni agua, ni intentar liberarla por cuenta propia. Es apropiado contactar inmediatamente con el 112 o con los servicios competentes de recuperación de fauna.

Aunque el ave parezca sana, puede presentar agotamiento, deshidratación, golpes o lesiones internas, por lo que debe ser revisada por personal especializado antes de su liberación.

Cada ejemplar localizado a tiempo puede ser atendido por personal especializado y devuelto al medio natural, reduciendo una "amenaza evitable" para una de las aves marinas "más amenazadas de Europa".