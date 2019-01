Pons celebra que Baleares sea "la única" autonomía que ha podido "aflorar viviendas vacías" de grandes tenedores

Publicado 15/01/2019 9:40:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha celebrado que Baleares sea "la única comunidad autónoma de España" que ha podido "aflorar viviendas vacías" de grandes tenedores y ha señalado que esto se ha debido principalmente a "una rigurosidad jurídica".

"Decían que no era posible, que no estaba permitido, que no serviría para nada porque los grandes tenedores no tenían pisos vacíos y se ha demostrado que sí que era posible, que los bancos tenían pisos vacíos y que nosotros teníamos la capacidad de usarlos", ha explicado en el pleno de este martes.

Pons ha hecho estas declaraciones en respuesta a la pregunta de la diputada del Grupo Parlamentario Mixto Xelo Huertas sobre cuántas de las 859 viviendas vacías que los grandes tenedores pusieron a disposición del Govern están actualmente alquiladas por Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

Asimismo, ha recordado que cuando su equipo llegó al Ejecutivo balear "no había ningún proyecto ni ninguna ley que hiciese posible esto", así como tampoco había "ayudas reales en los alquileres", y ha explicado que "si no se hicieron políticas de vivienda en los últimos años, en cuatro años revertir la situación no es posible".

Por ello, ha insistido en que ahora "hay 4.000 familias en Baleares que cada año reciben ayudas de hasta el 50 por ciento del alquiler", además de "promociones que están en marcha y que no acaban aquí porque van de continuidad".