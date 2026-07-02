El Port d'Andratx acogerá del 7 al 19 de julio las fiestas de la Mare de Déu del Carme

Las Fiestas de la Mare de Déu del Carme de Port d'Andratx incluirán correfoc, verbenas y procesión marinera. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de la Mare de Déu del Carme del Port d'Andratx se celebrarán del 7 al 19 de julio con una programación que incluirá el tradicional correfoc, verbenas con orquestas y DJ, así como actividades culturales, deportivas e infantiles y la procesión marinera en honor a la patrona de los pescadores.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el acto central tendrá lugar el miércoles 16 de julio, festividad de la Mare de Déu del Carme. Tras la misa en la parroquia del Port d'Andratx, la imagen será trasladada por los pescadores hasta el muelle pesquero para iniciar la tradicional procesión marinera por la bahía, acompañada por decenas de embarcaciones.

El programa también incluye la Nit de Dimonis, la Nit Jove, la XIV Nit del Cavall, la Nit d'Havaneres y un torneo de truc. También habrá regatas de vela ligera y piragua, así como actividades de pesca infantil, exhibiciones de baile tradicional y gimnasia rítmica o concursos de dibujo. Además habrá una exposición de vehículos clásicos, castillos acuáticos, talleres infantiles y sesiones de cine al aire libre, así como otras propuestas organizadas por entidades, clubes y asociaciones del municipio.

La programación ha sido presentada este jueves y tendrá como imagen el dibujo ganador del concurso organizado por el Casal de Joves d'Andratx, obra de Hugo Cevallos Ruiz.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que las fiestas de la Mare de Déu del Carme son "una de las celebraciones más emblemáticas del municipio". Mientras, el concejal de Fiestas, Iván Sánchez, ha agradecido la colaboración de las asociaciones, clubes, voluntarios, cuerpos de seguridad, servicios municipales y entidades colaboradoras en la organización del programa festivo.