El portero del Palma Futsal visita a los participantes del Campus Fundación Miquel Jaume

El portero del Palma Futsal visita este viernes a los participantes del Campus Fundación Miquel Jaume. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portero del Palma Futsal Luan Muller ha participado este viernes en un encuentro con los participantes del Campus Fundación Miquel Jaume - Palma Futsal, en el que ha respondido a las preguntas de los asistentes y ha compartido con ellos su experiencia como jugador profesional.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, el guardameta, que actualmente se encuentra de baja tras una operación de rodilla, ha participado en una de las actividades del campus, que se celebra en el polideportivo Sant Ferran y reúne este verano a 350 jóvenes.

Durante la jornada, los participantes han entrevistado al jugador para conocer de primera mano su trayectoria deportiva. La organización del campus programa cada semana la visita de un integrante de la primera plantilla del Palma Futsal para acercar a los jóvenes la realidad del deporte profesional.

El campus combina entrenamientos de fútbol sala con actividades multideportivas, juegos cooperativos y dinámicas orientadas a fomentar la convivencia y los hábitos saludables durante las vacaciones de verano.

Al encuentro también ha asistido el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, junto a otros representantes de la institución insular, quien ha destacado el deporte como una herramienta para educar en valores entre los más jóvenes.

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha subrayado la colaboración entre el Consell y los clubes mallorquines para impulsar este tipo de iniciativas y ha definido al Palma Futsal como "un ejemplo de excelencia deportiva y compromiso con la sociedad".