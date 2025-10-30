PortsIB adjudica los contratos de seguridad de los puertos de Mallorca y Menorca

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ports de les Illes Balears (PortsIB) ha adjudicado los contratos del servicio de seguridad y vigilancia en los puertos de gestión directa de Mallorca y Menorca, con el objetivo de reforzar la protección de las instalaciones portuarias y garantizar un servicio de atención continua a los usuarios y embarcaciones.

Según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua este jueves en un comunicado, en conjunto, las adjudicaciones suman una inversión de 1,82 millones de euros (IVA incluido) y tendrán una duración de un año, seis meses y quince días.

En concreto, en Mallorca, el contrato se ha adjudicado a la empresa Ilunion Seguridad, S.A., por un importe de 800.500 euros; mientras que en Menorca, la adjudicataria es Transportes Blindados, S.A., con un presupuesto de 1,02 millones de euros. Ambas licitaciones se han tramitado mediante procedimiento basado en el Acuerdo Marco CC 2/2022 AM, con cargo a los presupuestos de Ports IB.

Los servicios contratados incluyen la vigilancia y custodia de las instalaciones portuarias, el control de accesos y rondas de seguridad, la prevención de actos vandálicos o intrusiones, la colaboración con las autoridades competentes en caso de incidencias y la asistencia a los usuarios de los puertos durante el horario de funcionamiento. También se prevén servicios complementarios de mantenimiento de los sistemas y equipos de seguridad instalados en las dársenas y edificios portuarios.

Durante la tramitación de ambos expedientes se han seguido los criterios de valoración previstos en los pliegos de cláusulas administrativas, que contemplan la oferta económica, la organización y planificación del servicio, la formación del personal en atención al usuario y en idiomas, y la capacidad de respuesta ante incidencias o situaciones imprevistas.

Las adjudicaciones garantizan la continuidad del servicio de seguridad en todos los puertos de gestión directa del ente público y su adaptación a las necesidades actuales de cada instalación, reforzando la coordinación con el nuevo Centro de Control de PortsIB, desde donde se supervisan las operaciones portuarias, la limpieza del litoral, los campos de boyas y otros servicios vinculados a la seguridad marítima.

Con esta medida, Ports IB busca consolidar un modelo de gestión integral que combina la protección del espacio portuario, la atención al usuario y la modernización tecnológica, en línea con los objetivos de mejora continua en materia de eficiencia y seguridad establecidos por la entidad.