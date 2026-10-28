PortsIB adjudica el mantenimiento de los sistemas de amarre y estructuras submarinas de varios puertos de Mallorca

Archivo - PuertosIB adjudica el mantenimiento de los sistemas de amarre y estructuras submarinas de varios puertos de Mallorca - CAIB - Archivo

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ports de Balears (PortsIB) ha adjudicado los contratos para la conservación integral de los sistemas de amarre y las estructuras submarinas de los puertos de gestión directa de las zonas sureste y noreste de Mallorca.

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha explicado este miércoles en un comunicado que se han adjudicado dos lotes por un importe conjunto de 985.666 euros que cuentan con una duración inicial de dos años.

El lote correspondiente a la zona sureste se ha adjudicado por 539.055 euros y comprende los puertos de Portocristo, Portocolom, Portopetro, Cala Figuera y la Colònia de Sant Jordi, así como las instalaciones portuarias de s'Estanyol y la rampa d'es Coto.

Por su parte, el lote de la zona noreste asciende a 446.611 euros y abarca los puertos de Pollença, Cala Rajada y Cala Bona, además de las instalaciones de es Barcarès, s'Oberta y Formentor, y los amarres de gestión directa de la Colònia de Sant Pere.

El servicio combina el mantenimiento preventivo y programado, basado en inspecciones en los distintos puertos, con actuaciones correctivas para sustituir los elementos que lo requieran y mantener el funcionamiento adecuado de las instalaciones.

Entre las tareas previstas figuran la revisión y reparación de los sistemas de amarre, la sustitución o instalación de elementos como anillas, cornamusas, escaleras y defensas, así como trabajos sobre estructuras que requieran medios subacuáticos o marinos.

El contrato también contempla actuaciones complementarias, como la retirada de objetos del fondo marino, la extracción de elementos que puedan afectar al calado, la colocación de balizamientos y el reflotamiento o salvamento de embarcaciones. Asimismo, incluye pequeñas reparaciones y adaptaciones de las instalaciones portuarias cuando sean necesarias para adecuarlas a la normativa o mejorar su funcionamiento.