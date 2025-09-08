PortsIB adjudica las obras de rehabilitación del muelle y pavimentación del paseo des Cap des Toll en Porto Cristo

Archivo - Puerto de Porto Cristo en una imagen de archivo - CAIB - Archivo

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) - Ports de les Illes Balears (PortsIB), organismo dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha adjudicado el contrato para la ejecución del proyecto de rehabilitación del muelle y pavimentación del paseo des Cap des Toll en el puerto de Porto Cristo, por un importe total de 1,1 millones de euros.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, del importe total adjudicado, 1,09 millones de euros se destinarán a la ejecución de las obras y cerca de 15.500 euros a la gestión de residuos. Las actuaciones tienen un plazo de ejecución de ocho meses y se prevé que comienzan en octubre.

El proyecto supondrá una actuación clave para modernizar y adecuar una de las zonas más transitadas del puerto, mejorando la seguridad, la accesibilidad y la calidad de los servicios que se ofrecen.

Las obras incluyen la rehabilitación del muelle y la pavimentación del paseo, la renovación de servicios y canalizaciones, la mejora de la accesibilidad y la seguridad del espacio, así como la gestión de los residuos derivados de los trabajos. También se contempla la renovación de la red de saneamiento y la canalización de la línea de telecomunicaciones, actualmente aérea, para su soterramiento.

Con esta adjudicación, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua consolida su apuesta por la modernización y conservación de las infraestructuras portuarias.