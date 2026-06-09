PortsIB colabora con una jornada de limpieza del litoral y del fondo marino en la bahía de Portocolom. - CAIB
PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
PortsIB ha colaborado en una jornada comunitaria de limpieza del litoral y del fondo marino de la bahía de Portocolom organizada por la Fundación Cleanwave, Fòrum Veus Portocolom, el Grup Esportiu Rates-Pinyades y el Club Náutico Portocolom, con el objetivo de contribuir a la conservación de este espacio costero y promover la concienciación ambiental.
La actuación se ha desarrollado en distintos puntos de la bahía y ha contado con la participación de alrededor de 70 personas voluntarias, que han trabajado de forma coordinada en tareas de limpieza en tierra, superficie marina y fondo marino, según ha indicado en nota de prensa la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua.
Para ello se han movilizado equipos de buceo, snorkel, kayak y embarcaciones de apoyo, permitiendo actuar sobre diferentes áreas con acumulación de residuos.
PortsIB ha autorizado la actividad en el ámbito portuario de Portocolom, facilitando la realización de una iniciativa alineada con los objetivos de protección ambiental y conservación del medio marino que impulsa la entidad.
Durante la jornada se han retirado un total de 587 kilogramos de residuos y 1.385 colillas. En las zonas de Sa Bassa Nova y Sa Bateria se localizaron principalmente latas, botellas de vidrio, restos relacionados con actividades pesqueras y otros residuos dispersos.
Entre los elementos de mayor volumen recuperados destacan un tubo de PVC de 208 kilogramos y 215 kilogramos de restos de fibra de vidrio procedentes de embarcaciones hundidas o degradadas.
Asimismo, en la playa de s'Arenal se llevó a cabo una caracterización de microplásticos que permitió detectar una presencia significativa de fragmentos rígidos, una realidad que pone de manifiesto la necesidad de continuar impulsando actuaciones de conservación y sensibilización para reducir el impacto de la contaminación sobre los ecosistemas marinos.
La iniciativa ha contado también con la colaboración del Ayuntamiento de Felanitx y de diversas entidades y empresas comprometidas con la protección del entorno.
Los organizadores han destacado la elevada participación registrada y han agradecido la implicación de todas las personas voluntarias que han contribuido al éxito de la jornada.