PortsIB destina 52.500 euros al mantenimiento de la jardinería de los puertos de gestión directa de Menorca

MENORCA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

PortsIb ha aprobado el pago de 52.527 euros por los servicios de mantenimiento de jardinería realizados en los puertos de gestión directa de Menorca durante el año 2025.

El servicio ha sido llevado a cabo por la Fundación para Personas con Discapacidad Illa de Menorca, adjudicataria del contrato inicial firmado el 21 de junio de 2021 y prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2024.

Por motivos de interés público y con la conformidad del contratista, los trabajos continuaron entre el 1 de enero y el 13 de noviembre de 2025, hasta el inicio del nuevo contrato firmado el 14 de noviembre de 2025, ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado.

El ámbito del servicio comprende los puertos de Ciutadella, interior y exterior, y el vial de acceso y el puerto de Fornells. La duración inicial del contrato es de dos años, con posibilidad de prórroga de 18 meses adicionales, hasta un máximo de 42 meses.

Las tareas incluyen el mantenimiento periódico de las zonas ajardinadas, que consiste en el desbroce, la poda de arbustos, la poda topiaria y el tratamiento del césped, las podas y tala de árboles, la reposición de marras, los tratamientos fitosanitarios y las plantaciones necesarias para la conservación del verde de los puertos.