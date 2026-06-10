PortsIB entrega al Club de Vela Port d'Andratx una autorización temporal para 114 boyas, tres pantalanes y una oficina. - CAIB

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

PortsIB ha formalizado una autorización temporal a favor del Club de Vela Port d'Andratx para el uso de diferentes espacios e infraestructuras portuarias.

La autorización incluye 114 boyas, dos pantalanes flotantes, un pantalán exterior de menores dimensiones y una oficina ubicada en un espacio de titularidad de PortsIB, según ha informado en un comunicado la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua.

La duración de la autorización oscila entre uno y cuatro años, en función de los distintos elementos autorizados.

El conseller del ramo, Juan Manuel Lafuente, ha visitado este miércoles las instalaciones del puerto acompañado de la alcaldesa del municipio, Estefanía Gonzalvo; la presidenta del Club de Vela Port d'Andratx, Neus Bou; el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant; el gerente de PortsIB, Kiko Villalonga, y el director deportivo del Club, Juanjo Beltrán.

Durante la visita, Lafuente ha podido conocer de primera mano la nueva etapa que inicia el puerto tras la incorporación de Marina Port Andratx como nueva concesionaria de las instalaciones y el acuerdo alcanzado con el Club de Vela para dar continuidad a las actividades deportivas y formativas que la entidad desarrolla desde hace décadas.

El conseller ha destacado la importancia de que el puerto siga siendo un espacio de referencia para la práctica de los deportes náuticos y para la formación de nuevas generaciones de navegantes.

En este sentido, ha valorado positivamente la colaboración entre la nueva concesionaria y el Club de Vela, que permitirá mantener una actividad estrechamente vinculada a la identidad marítima del puerto.

La visita también ha servido para conocer la nueva etapa de Marina Port Andratx, que asume la gestión de unas instalaciones cuya concesión ha estado marcada durante más de dos décadas por distintos procedimientos administrativos y judiciales. Con este relevo se pone fin a un largo proceso iniciado tras la finalización de la anterior concesión y culminado con la incorporación de la nueva concesionaria.

Marina Port Andratx pasa a integrarse en la red de puertos deportivos gestionados por IPM Group, grupo que cuenta con una amplia presencia en Baleares y que ha manifestado su voluntad de mantener la actividad náutica, reforzar los servicios portuarios y seguir impulsando el papel del puerto como punto de referencia para la navegación y los deportes de la mar.

Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva etapa es el acuerdo alcanzado entre Marina Port Andratx y el Club de Vela Port d'Andratx para que la entidad continúe desarrollando sus actividades desde las instalaciones de la nueva concesionaria.

Gracias a esta colaboración, el Club de Vela seguirá organizando sus escuelas de verano, cursos de vela, actividades formativas y programas deportivos, garantizando la continuidad de una labor que ha contribuido durante años a acercar el mar y los deportes náuticos a centenares de niños y jóvenes.

Los responsables de la Conselleria han valorado este entendimiento como una fórmula que permite compatibilizar la nueva gestión de la concesión con la continuidad de una actividad deportiva y social profundamente arraigada en el municipio, contribuyendo a reforzar el carácter náutico y deportivo del puerto de Andratx.