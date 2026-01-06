PortsIB inicia el procedimiento de adjudicación de amarres de lista séptima en s'Estanyol y Portocolom

Archivo - Una embarcación amarrada en el puerto de Portocolom. - CAIB - Archivo

PALMA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ports de les Illes Balears (PortsIB), ente público adscrito a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha iniciado los procedimientos para la asignación de amarres en base correspondientes a la lista séptima en las instalaciones portuarias de s'Estanyol, en el término municipal de Llucmajor, y de Portocolom, en Felanitx.

En el caso de s'Estanyol, según ha informado la Conselleria en nota de prensa, el procedimiento permitirá ofrecer un total de 27 amarres disponibles, de los cuales cuatro son en lámina de agua y 23 en la explanada portuaria, distribuidos por tipologías y dimensiones.

Esta disponibilidad permitirá atender parte de las solicitudes inscritas en la lista de espera vigente, respetando el orden de inscripción y las características recogidas en cada petición.

En Portocolom, el procedimiento contempla la puesta a disposición de 36 amarres en base, igualmente distribuidos por tipologías según eslora y manga. Esta actuación permitirá avanzar en la atención de una demanda acumulada y dar salida a un número relevante de solicitudes que hasta ahora no habían podido ser atendidas por falta de disponibilidad.

La Conselleria ha subrayado que la activación de estos procedimientos supone un alivio parcial de las listas de espera en ambos puertos autonómicos y se enmarca en la gestión ordinaria del dominio público portuario, orientada a optimizar los recursos existentes y mejorar el acceso a los amarres de base para embarcaciones de recreo no profesionales.

Los acuerdos establecen que, una vez iniciada la tramitación y tras su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), no se podrán modificar las solicitudes incluidas en las listas de espera. En el caso de las solicitudes genéricas, se ofrecerán todos los amarres disponibles cuando corresponda el turno de la persona interesada, garantizando la igualdad de trato y la transparencia del procedimiento.

Asimismo, los acuerdos prevén su publicación tanto en la web de Ports de les Illes Balears como en el BOIB, con el objetivo de asegurar el acceso público a la información y la correcta difusión del inicio de estos procedimientos.

Con estas actuaciones, PortsIB continúa avanzando en la gestión ordenada de los puertos autonómicos y en la mejora progresiva de la atención a las listas de espera, dentro de las limitaciones físicas y operativas propias de cada instalación portuaria.