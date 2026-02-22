PortsIB instala una pérgola en la plaza des Pla del puerto de Fornells

Nueva pérgola en la plaza des Pla del puerto de Fornells
Nueva pérgola en la plaza des Pla del puerto de Fornells - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 22 febrero 2026 13:16
Seguir en

PALMA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a través de PortsIB, ha finalizado la instalación de la nueva pérgola en la plaza des Pla del puerto de Fornells.

La intervención, situada junto a la oficina portuaria, permite disponer de una zona de sombra que mejora la comodidad de este espacio público, especialmente durante los meses de mayor afluencia y temperaturas más elevadas, ha destacado la Conselleria en un comunicado.

La actuación se ha planificado a partir de un estudio detallado de sombras y cumple con la normativa vigente en materia de accesibilidad y seguridad.

La pérgola tiene una superficie de 75 metros cuadrados, distribuidos en tres módulos de 25 metros cuadrados a diferentes alturas.

Está construida con materiales de alta durabilidad, como madera y acero galvanizado en caliente, que garantizan la resistencia de la estructura frente al ambiente marino y su integración estética en el entorno portuario.

Igualmente, han subrayado que el diseño ligero y armónico redefine el espacio urbano de la plaza, ofreciendo un lugar de descanso confortable y visualmente integrado en el puerto.

Contador

Contenido patrocinado