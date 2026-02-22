PortsIB instala una pérgola en la plaza des Pla del puerto de Fornells

Nueva pérgola en la plaza des Pla del puerto de Fornells - CAIB

PALMA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a través de PortsIB, ha finalizado la instalación de la nueva pérgola en la plaza des Pla del puerto de Fornells.

La intervención, situada junto a la oficina portuaria, permite disponer de una zona de sombra que mejora la comodidad de este espacio público, especialmente durante los meses de mayor afluencia y temperaturas más elevadas, ha destacado la Conselleria en un comunicado.

La actuación se ha planificado a partir de un estudio detallado de sombras y cumple con la normativa vigente en materia de accesibilidad y seguridad.

La pérgola tiene una superficie de 75 metros cuadrados, distribuidos en tres módulos de 25 metros cuadrados a diferentes alturas.

Está construida con materiales de alta durabilidad, como madera y acero galvanizado en caliente, que garantizan la resistencia de la estructura frente al ambiente marino y su integración estética en el entorno portuario.

Igualmente, han subrayado que el diseño ligero y armónico redefine el espacio urbano de la plaza, ofreciendo un lugar de descanso confortable y visualmente integrado en el puerto.