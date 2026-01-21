PortsIB presenta en Fitur su modelo de control del litoral y la modernización de las infraestructuras

Estand de PortsIB en Fitur 2026. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Puertos de Baleares (PortsIB) ha acudido este 2026 a Fitur con la intención de mostrar sus iniciativas en la seguridad, la vigilancia y el control del litoral para la protección del medio marino y la costa, junto con la modernización de las infraestructuras portuarias.

PortsIB ha montado un estand propio y se consolida así su presencia como co-expositor en Fitur desde 2024 al "reafirmar el compromiso con la modernización, la sostenibilidad y la seguridad del litoral", según ha expresado la Conselleira del Mar y el Ciclo del agua en una nota de prensa.

En este espacio, PortsIB presenta las principales líneas de trabajo y los proyectos que marcan el presente y el futuro de los puertos de Baleares.

En cuanto a la modernización de las infraestructuras portuarias, se trata de mostrar como un modelo de "eficiencia y de armonización" entre las necesidades de la navegación, el turismo y la protección ambiental, para consolidar así un modelo de gestión "responsable, seguro y sostenible".

La delegación de PortsIB está encabezada por el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, y por el gerente de PortsIB, Kico Villalonga. Durante la feria, participarán en reuniones y presentaciones con profesionales e instituciones del sector, con el objetivo de reafirmar el modelo de gestión portuaria y compartir experiencias sobre "modernización, sostenibilidad y seguridad marítima".

Con esta participación, el Govern apuesta por una gestión portuaria "moderna, segura y sostenible", que reafirma los puertos como infraestructuras "eficientes y comprometidas" con la protección del litoral.