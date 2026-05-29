El PP aborda con la comisión asesora la Compilación del Derecho Civil propio. - PP

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular se ha reunido con una representación de la Comisión Asesora de Derecho Civil de Baleares para abordar la propuesta de modificación y desarrollo de la Compilación del Derecho Civil de Baleares en relación con el régimen patrimonial del matrimonio.

La Comisión es el órgano de consulta y asesoramiento tanto del Parlament como del Govern en materia de derecho civil propio de la comunidad autónoma.

Durante el encuentro, según ha informado el PP en un comunicado, la Comisión ha presentado una propuesta técnica de modificación y desarrollo de la Compilación del Derecho Civil de Baleares en relación con el régimen patrimonial del matrimonio.

Los 'populares' han valorado positivamente el trabajo realizado por este órgano asesor, destacando la importancia de seguir avanzando en la actualización de las instituciones civiles propias para adaptarlas a las nuevas realidades sociales, familiares y patrimoniales existentes en la actualidad mediante la presentación por parte de todos los grupos políticos de una proposición de ley.

En este sentido, el PP ha señalado que existe una "necesidad evidente" de adecuar la Compilación del Derecho Civil balear a la evolución de las relaciones patrimoniales dentro del matrimonio, garantizando así una normativa moderna, útil y ajustada a la realidad de las familias .

Los 'populares' han reafirmado su compromiso con la defensa, conservación y actualización del derecho civil propio, como parte esencial de nuestro autogobierno y de nuestra identidad jurídica, apostando por adaptar nuestras instituciones civiles a la realidad social del siglo XXI.