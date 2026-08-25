El PP achaca el "importante aumento de la criminalidad" en Inca al "fracaso" del equipo de gobierno en seguridad

Un coche de la Policía Local de Inca - PP

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Inca ha denunciado públicamente el "importante aumento" de la delincuencia en el municipio, una circunstancia que ha achacado al "fracaso" del equipo de gobierno en materia de seguridad.

En una nota de prensa, los 'populares' han señalado que la criminalidad en el municipio ha crecido un 39 por ciento, pasando de 247 infracciones penales en 2025 a 343 este año.

La presidenta del PP de Inca, Rosa Maria Tarragó, ha considerado que estos datos confirman lo que su formación lleva meses denunciando, que "la inseguridad aumenta y el equipo de gobierno ha preferido negar la realidad en lugar de afrontar el problema".

"Cada vez que advertíamos de que los vecinos se sentían más inseguros, el equipo de gobierno nos respondía que solo eran percepciones", ha criticado, agregando que los datos "demuestran que no eran percepciones".

Según los datos publicados que el PP ha destacado, los delitos que más han aumentado son las peleas, las lesiones, los delitos contra la libertad sexual, los robos y los hurtos, unos indicadores que, a su entender, "evidencian la necesidad de adoptar medidas urgentes para reforzar la seguridad en el municipio".

Ante esta situación, el partido ha reclamado reforzar de manera inmediata la plantilla de la Policía Local para incrementar la presencia policial en las calles y mejorar la capacidad de prevención y respuesta frente a los hechos delictivos.

Al mismo tiempo, ha exigido al Gobierno de España que dote al cuartel de la Guardia Civil de Inca de más efectivos para garantizar un servicio adecuado a toda la comarca y adaptar los recursos policiales al crecimiento de la población y al aumento de las necesidades de seguridad.

"La seguridad es uno de los servicios públicos más básicos que puede ofrecer una administración, los ciudadanos tienen derecho a vivir tranquilos y a sentirse seguros en sus calles", ha reivindicado Tarragó.

Por ello, ha insistido, es "imprescindible" disponer de más policías locales y de más guardias civiles para "dar respuesta a la realidad que viven Inca y toda la comarca".

Igualmente, la presidenta de los 'populares' ha reconocido la labor que realizan diariamente los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como todas las personas que trabajan para garantizar la convivencia.

También ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que denuncie cualquier delito. "Sin denuncias no hay datos y, sin datos, es mucho más difícil justificar ante las administraciones la necesidad de incrementar los recursos humanos y materiales", ha sostenido.

Finalmente, ha reiterado que "negar el problema no hace que desaparezca" y ha reclamado más recursos policiales, una mayor coordinación entre administraciones y "todas aquellas medidas que permitan recuperar la tranquilidad y la seguridad que merecen los vecinos de Inca".