El PP acusa al Gobierno de "querer provocar el colapso" de los ayuntamientos con la regularización

Archivo - La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, en una rueda de prensa - PP - Archivo

PALMA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha acusado al Gobierno de "querer provocar el colapso" de los ayuntamientos al encomendarles la tarea de expedir los certificados de vulnerabilidad que algunos migrantes necesitan para acogerse al proceso de regularización extraordinaria.

De este modo se ha expresado este lunes en la rueda de prensa previa al pleno y después de que el líder de los socialistas en la Cámara autonómica, Iago Negueruela, volviera a cargar contra los alcaldes 'populares' por oponerse a la regularización.

"Los ayuntamientos que gestiona el PP no han hecho ningún tipo de boicot, es una falacia. Es el Gobierno el que ha cargado sobre las espaldas de los ayuntamientos este famoso certificado de vulnerabilidad, cuyo modelo se aprobó un día antes", ha rebatido Durán.

Los servicios sociales municipales, ha denunciado públicamente, están "desbordados" y han tenido que "bloquear cualquier tipo de servicio" más allá de expedir el certificado de vulnerabilidad.

Tampoco "beneficia" a los migrantes que se quieren acoger a la regularización, quienes están teniendo que hacer largas colas, algunos desde la noche, para poder solicitar este documento.

"Querían buscar esta foto, querían hacer ver que hay boicot, pero no lo hay. Se ha hecho de esta manera porque se quería provocar esta situación para después poder decir que hay un boicot. Se han hecho las cosas muy mal, intencionadamente, para colapsar los servicios", ha acusado la 'popular'.