El PP advierte del grave impacto asistencial de la huelga de médicos y vuelve a pedir el cese de Mónica García

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en rueda de prensa. - PP - Archivo

PALMA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha criticado el "el grave impacto asistencial que ya están sufriendo los ciudadanos de las islas" por la huelga de médicos.

Después de que la tercera semana de huelga se haya saldado con 10.754 cancelaciones de citas y 285 operaciones suspendidas, el 'popular' ha lamentado que las cifras "reflejan la magnitud de un conflicto provocado por la falta de negociación, la ausencia de voluntad de diálogo y la imposición del nuevo Estatuto Marco por parte del Gobierno de Pedro Sánchez".

Asimismo, el portavoz 'popular' ha recordado que el balance acumulado de estas tres semanas de huelga asciende ya a 62.883 cancelaciones en Baleares.

"Son miles de pacientes afectados que ahora tendrán que esperar más tiempo para ser atendidos, con el consiguiente perjuicio para su salud y en las listas de espera", ha lamentado.

En este sentido, ha insistido en que cada cita y cada operación suspendida esta semana "será nuevamente responsabilidad exclusiva de Pedro Sánchez y del PSOE", al tiempo que ha criticado que "nadie haya asumido responsabilidades tras tres semanas de conflicto".

Por ello, Sagreras ha reiterado la petición de cese de la ministra de Sanidad, Mónica García, por "su falta de diálogo con los profesionales sanitarios, que está agravando la situación en la sanidad de Baleares".

Finalmente, el portavoz del PP ha exigido a Sánchez "que abandone la imposición y se siente de una vez a negociar para poner fin a una huelga que nunca debería haberse prolongado tres semanas y que está teniendo consecuencias directas sobre los ciudadanos y con la salud no se juega".