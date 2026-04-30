La tercera semana de huelga de los médicos cierra con seguimientos superiores al 70% en hospitales y el 40% en Primaria

Archivo - Sala de un hospital de Baleares en uno de los días de huelga. - SIMEBAL - Archivo

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha cifrado el seguimiento de la huelga de sanitarios contra el Estatuto Marco de este jueves en porcentajes que rondan el 70 y el 75% en hospitales y el 40 y 45% en la Atención Primaria.

Desde la organización sindical han afirmado, en declaraciones a Europa Press, que están "bastante sorprendidos" por este apoyo, puesto que contaban con el "agotamiento" de los médicos tras las jornadas de protesta de los meses anteriores.

El sindicado ha recalcado que en esta semana de huelga el seguimiento ha "fluctuado", dado que este miércoles fue más bajo pero el jueves "ha subido mucho". De este modo, han apuntado que los servicios mínimos son "elevados" pero aún así han destacado que en servicios estratégicos como anestesia o radiología, el seguimiento ha alcanzado el 90 o 95%.

Todo esto han señalado el consiguiente retraso que ha comportado en las respectivas cirugías y pruebas médicas, que han aseverado que es la "parte agridulce" de esta huelga que no la desean.

Otro de los segmentos de los que han resaltado su respaldo son los médicos internos residentes (MIR), aunque han mantenido que estos profesionales al secundar la huelga ven "muy diezmado" su sueldo por lo que "lo tienen más complejo".

En Simebal han avanzado que mantienen las convocatorias de huelga para mayo y junio "hasta nuevo aviso" para pedir el cese de la ministra de Sanidad, Mónica García, y responsabilidades al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.