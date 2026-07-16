El PP aplaude la nueva ayuda de 10.000 euros para facilitar la compra de vivienda en Baleares

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'popular' en el Parlament ha aplaudido la nueva ayuda de 10.000 euros puesta en marcha por el Govern para facilitar la compra de vivienda a jóvenes de hasta 40 años.

El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, ha considerado que esta medida responde a una "necesidad real de miles de jóvenes que ven cómo el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales obstáculos para desarrollar su proyecto de vida tras las políticas erráticas de la izquierda".

"Hablamos de una ayuda directa de hasta 10.000 euros para jóvenes de hasta 40 años que quieran comprar su casa, con un límite de precio de 382.000 euros. Esto, sumado a las bonificaciones fiscales en el ITP y el AJD y al programa de Nueva Hipoteca Joven, puede suponer un ahorro de hasta 93.000 euros", ha subrayado.

El PP, en un comunicado, ha recordado que esta ayuda se dirige a personas con al menos cinco años de residencia en Baleares, un requisito que para Sagreras "pone en valor a la gente de aquí y da respuesta a quien de verdad quiere y merece quedarse a vivir en nuestra tierra".

El 'popular' ha sostenido que esta medida "no es un hecho aislado" sino que es "una pieza más del plan de choque de vivienda que el Govern está implantando desde el inicio de legislatura".

"Hace tres años heredamos una situación de emergencia habitacional provocada por una izquierda que nunca puso soluciones sobre la mesa. Hoy, con Marga Prohens al frente, estamos demostrando que con voluntad, trabajo, gestión y determinación se pueden dar respuestas reales a los jóvenes de nuestras islas", ha concluido.