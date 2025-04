El PP asegura que el Gobierno central recorta 8.000 plazas con la nueva OSP entre Menorca y Madrid

MENORCA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca ha asegurado este miércoles que la propuesta del Ministerio de Transportes para la nueva Obligación de Servicio Público (OSP) entre Menorca y Madrid del próximo invierno, publicada recientemente mediante una Orden Ministerial, supone un "importante retroceso al recortar 8.000 plazas" respecto a la anterior licitación.

El senador por Menorca del PP, Cristóbal Marqués, ha considerado que "la nueva propuesta es decepcionante, al no recoger la demanda unánime de la sociedad menorquina de incorporar una tercera frecuencia diaria".

"El Gobierno central nos vende que elimina el mes de abril de la OSP para que opere en libre mercado por la alta demanda, algo que consideramos positivo, pero por la puerta de atrás recortan miles de plazas sin dar la cara ni ninguna explicación", ha añadido.

El PP ha subrayado que la nueva OSP debería mantener las 79.000 plazas mínimas ofrecidas los años anteriores, y que el objetivo debería ser alcanzar las 90.000 plazas para garantizar las tres frecuencias diarias durante los cinco meses de OSP.

"El propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente reconoció públicamente en el Senado que había falta de plazas en la OSP. No entendemos por qué, si se ahorran un mes de la OSP, no destinan ese dinero en reforzar plazas los meses restantes. Si el Ministerio no pone más dinero, será imposible llegar a la tercera frecuencia diaria", ha destacado Marqués.

Además, ha lamentado la falta de sensibilidad del Ejecutivo central con las Islas, "al Gobierno solo le importa y tiene dinero para contentar a los grupos independentistas catalanes, los demás territorios somos invisibles para el presidente, Pedro Sánchez".

Marqués ha exigido al ministro que rectifiquen y que el Gobierno central aumente la dotación presupuestaria destinada a esta ruta. "Se trata de voluntad política y de compromiso real con los problemas de doble insularidad que padecemos. Lo hemos dicho muchas veces: nuestro principal medio de transporte es el avión y el Gobierno debe garantizar una conectividad digna y estable", ha dicho.

Por último, el senador ha subrayado la necesidad de que la tramitación de la licitación de la OSP "se haga con agilidad para evitar los retrasos en la firma del contrato, que en 2023 provocó una falta de billetes disponibles a principio".