El PP asegura que la "mala gestión" del alcalde de Sa Pobla costará más de 80.000 euros a los ciudadanos

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sa Pobla ha asegurado este miércoles que la "mala gestión" del equipo de gobierno liderado por Biel Ferragut costará más de 80.000 euros a las arcas municipales como consecuencia de las infracciones detectadas durante el periodo en el que el agua de la red municipal no cumplía los requisitos establecidos para el consumo humano.

En un comunicado, la portavoz del partido en Sa Pobla, Pedrona Seguí, ha lamentado que vayan a tener que ser los ciudadanos quienes paguen las consecuencias de la "falta de previsión, de gestión y de transparencia del equipo de gobierno". "Ferragut debe explicar cómo se ha llegado a esta situación y asumir las responsabilidades políticas que correspondan", ha asegurado.

El partido indica que, según consta en la propuesta de resolución del expediente, el Ayuntamiento reconoció su responsabilidad y efectuó el pago anticipado reducido de una sanción por un importe de 12.000 euros. Además, se propone una nueva multa de 69.108 euros como responsable de la comisión de tres infracciones graves y una infracción muy grave en materia de salud ambiental. Esta nueva sanción, indican, podría reducirse hasta los 55.284 euros, en caso de que el Ayuntamiento solicite el pago voluntario antes de que se dicte la resolución definitiva.

No obstante, el PP considera que el equipo de gobierno debe aclarar públicamente qué decisión adoptará y cuál será el coste total que deberán asumir las arcas municipales. "Los ciudadanos tienen derecho a conocer toda la verdad: qué infracciones se cometieron, por qué no se actuó correctamente, cuál será el importe definitivo y quién asumirá responsabilidades", ha subrayado Seguí.

Seguí ha criticado que el equipo de gobierno no haya informado públicamente de la propuesta de resolución, ni de sus posibles consecuencias económicas. "Ferragut ha intentado ocultar un problema que ahora sabemos que puede tener un coste muy elevado para todos los poblers. El alcalde no puede seguir mirando hacia otro lado mientras las consecuencias de su gestión se pagan con el dinero de todos", ha señalado.

Por todo ello, el partido exige que el alcalde comparezca públicamente, facilite toda la documentación del expediente a los grupos municipales y explique qué medidas adoptará el Ayuntamiento ante la propuesta de sanción.