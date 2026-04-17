El PP asegura que Menorca se queda sin el Gedex por decisión del Gobierno central

Archivo - El senador del PP Cristóbal Marqués. - PP - Archivo

MENORCA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Menorca, Cristóbal Marqués, ha denunciado este viernes el desmantelamiento del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (Gedex) de la Guardia Civil en Menorca, una decisión que considera "muy grave" por el impacto directo que tendrá en la seguridad de la isla.

Marqués ha advertido de que la desaparición de esta unidad especializada en desactivación de explosivos supone "un paso más en el debilitamiento de los servicios del Estado en Menorca". "La isla se queda sin un recurso esencial ante situaciones de riesgo que requieren una respuesta inmediata y altamente cualificada, a partir de ahora cuando haya un incidente, se tendrán que desplazar desde Mallorca".

En esta línea, el senador ha considerado "incomprensible" el hecho de que el Gobierno central "opte por eliminar unidades clave, que en este caso, son tres agentes que hace años que residen en la isla". "Menorca no puede depender de recursos desplazados desde otras islas o desde la península ante situaciones críticas", ha señalado.

Marqués ha explicado que "esta decisión se enmarca en un contexto de déficit estructural de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en Baleares, que supera ya las 1.000 vacantes en las Islas y que está provocando una sobrecarga creciente en los cuerpos policiales".

En este sentido, ha insistido en la necesidad de actuar "de manera urgente" para completar las plantillas hasta alcanzar su cobertura total, reforzando especialmente aquellas unidades más sensibles, como las dedicadas a la lucha contra la violencia de género, la ciberdelincuencia o el control de fronteras y costas, donde la presión operativa es cada vez mayor.

Asimismo, ha reclamado una planificación específica para Baleares que tenga en cuenta el incremento de población residente, la fuerte presión estacional, la realidad insular y los retos asociados a los flujos migratorios, con el objetivo de dimensionar correctamente los recursos y garantizar un servicio eficaz.

El menorquín ha puesto el acento en la falta de incentivos como uno de los principales problemas para atraer y retener efectivos, defendiendo la necesidad de establecer un complemento de insularidad "real, suficiente y estructural" que permita fidelizar agentes y dotar de estabilidad a las plantillas.

"Si no se corrige esta situación, Baleares seguirá siendo un destino de paso y continuaremos perdiendo efectivos, con consecuencias directas sobre la seguridad", ha advertido. Además, ha subrayado la importancia de que el Gobierno central ofrezca información detallada y transparente sobre la situación real de las plantillas, incluyendo el número de vacantes por isla, el tiempo medio de permanencia de los agentes y la previsión de cobertura en los próximos años.

Marqués ha alertado de que "mientras el Estado no asuma plenamente su responsabilidad, las policías locales se ven obligadas a asumir funciones que no les corresponden, lo que debilita su labor de proximidad y genera disfunciones en el sistema de seguridad".