El PP asegura que el proyecto de Ley de la Serra de Tramuntana "garantiza la protección del territorio y su viabilidad"

Archivo - Serra de Tramuntana. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Mallorca ha resaltado que el proyecto de Ley de la Serra de Tramuntana presentado este miércoles "garantiza la protección del territorio y su viabilidad".

De esta manera han reaccionado los 'populares' ante las críticas del PSIB, a los que han reclamado "prudencia" y "responsabilidad antes de generar titulares", según ha apuntado el PP en un comunicado.

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha afirmado que es "difícil" criticar una ley que "todavía no se ha leído". "Convendría un poco de prudencia antes de hacer según qué titulares. Esto demuestra que algunos quieren hacer ruido y no trabajar por Mallorca", ha señalado.

Riera ha destacado que este miércoles se ha celebrado la primera reunión política y que ahora empieza formalmente la tramitación inicial de la norma, por lo que ha recalcado que "hoy no acaba nada, hoy empieza el trabajo parlamentario".

Al mismo tiempo, ha explicado que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se ha reunido previamente con todos los grupos políticos para explicar los principales ejes de la ley antes de hacerla pública.

"Ha habido voluntad de transparencia y de informar antes que nadie. Esta es la manera de gobernar, con claridad y con respeto institucional", ha remarcado.

Además, Riera ha detallado que hasta ahora se ha hecho un trabajo "previo y discreto" con el sector implicado. Para ello se ha reunido con todos los ayuntamientos afectados, con entidades, con sectores económicos y sociales para "recoger aportaciones antes de presentar el anteproyecto.

El PP ha recriminado a la oposición que presumiera de "ser los más verdes" pero que "no hicieran nada durante ocho años para proteger un territorio frágil". "Ahora quieren dar lecciones sin haber leído ni una línea del texto", ha apostillado.

Riera ha insistido que el acto celebrado este miércoles "no es ninguna escenificación política", sino una presentación dirigida a los municipios afectados, a los agentes que viven y trabajan en la Serra y a los órganos que forman parte del Consorci Serra de Tramontana.

"Esto es gobernar con rigor y con voluntad de consenso. No hacer ruido antes de tiempo y Mallorca necesita soluciones y responsabilidad, no titulares precipitados", ha señalado.