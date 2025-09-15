El PP avanza ya que rechazará la reforma educativa de Vox para introducir el castellano como lengua vehicular

Archivo - La portavoz de VOX en el Parlament balear, Manuela Cañada y el portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha avanzado ya que los 'populares' rechazarán la reforma educativa de Vox para introducir el castellano como lengua vehicular.

"Se acordó que llevaríamos una modificación de la ley para que las dos lenguas sean vehiculares. Punto. La hemos leído rápido pero la proposición no tiene nada que ver con los acuerdos y se cargan el decreto de mínimos", ha señalado en la rueda de prensa previa al pleno de este martes.

El 'popular' ha señalado que Vox ha presentado la reforma educativa de manera "unilateral" y que su formación no ha tenido conocimiento y "ni mucho menos la ha consensuado".

Sagreras ha reiterado que la propuesta de Vox sobrepasa "algunas líneas rojas", que no se pueden aprobar, para "disgusto" de PSIB y MÉS. El portavoz, en todo caso, ha reconocido que no está en disposición de avanzar cuándo presentarán su propuesta para, cumpliendo con los acuerdos con Vox, introducir el castellano como lengua vehicular.