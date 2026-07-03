El PP balear defiende el legado de Adolfo Suárez en el 50 aniversario de su nombramiento como presidente del Gobierno

Archivo - La diputada del PP Cristina Gil interviene en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha registrado una Proposición no de Ley para que el Parlament reconozca la figura de Adolfo Suárez con motivo del 50 aniversario de su designación como presidente del Gobierno de España, el 3 de julio de 1976.

La iniciativa reivindica el papel de Suárez como artífice de la Transición democrática y reclama actividades divulgativas y educativas que trasladen a las nuevas generaciones el significado de aquel proceso histórico, según ha explicado la formación en un comunicado.

La diputada 'popular' Cristina Gil ha destacado que la designación de Suárez "supuso el inicio de un proceso que, a través del diálogo y del respeto al pluralismo, permitió a España pasar de una dictadura a una democracia plena sin traumas ni rupturas violentas".

"Suárez fue capaz de aunar voluntades muy distintas, desde el reformismo del régimen hasta la oposición antifranquista, con un único objetivo: construir una España para todos", ha señalado.

En este sentido, la diputada ha subrayado que el legado de Suárez, sintetizado en su célebre discurso "Puedo prometer y prometo", mantiene "plena vigencia" en el contexto actual.

"En un momento marcado por la polarización y por el deterioro del diálogo entre las fuerzas políticas, las palabras de Suárez sobre la honestidad, el pluralismo y el consenso nos recuerdan cuál es el camino para fortalecer nuestras instituciones", ha afirmado Gil.

La diputada del PP ha querido poner en valor el papel de otras figuras políticas y sindicales, de distintas sensibilidades ideológicas, que contribuyeron a la reconciliación nacional y a la aprobación de la Constitución Española de 1978, "un marco de convivencia que ha garantizado durante casi cinco décadas la libertad, el pluralismo y la igualdad de todos los españoles".