El PP de Baleares exige al PSIB y a MÉS que "den la cara" tras la suspensión de 14.000 actos médicos por la huelga

Cartel colocado en las inmediaciones del Hospital Son Llàtzer en la tercera semana de huelga médica. - SIMEBAL

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha exigido al PSIB y a MÉS per Mallorca que "dejen de esconderse y den la cara" después de que la cuarta semana de huelga médica haya dejado en el archipiélago más de 14.000 actos médicos suspendidos.

"Semana tras semana hemos pedido responsabilidades a la ministra y a Pedro Sánchez, pero parece que esta situación les queda muy lejos y les da absolutamente igual", ha lamentado el portavoz de los 'populares', Sebastià Sagreras.

El también diputado en el Parlament, según ha informado el partido en un comunicado, ha apelado directamente a los socialistas y a los ecosoberanistas --estos últimos, como integrantes de Sumar-- para que "dejen de agachar la cabeza ante lo que está provocando su Gobierno en Madrid y exijan a sus partidos, a la ministra y a Sánchez que se sienten a negociar para desactivar esta huelga que está perjudicando gravemente a los ciudadanos".

Sagreras ha criticado la "doble vara de medir" que, a su parecer, mantienen los partidos de izquierdas ante el conflicto sanitario. "Si esta fuera una huelga contra un Gobierno del PP tendríamos al PSOE y a MÉS detrás de la pancarta y pidiendo dimisiones cada día", ha dicho.