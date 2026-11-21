La 'número dos' de la lista del PP al Congreso por Baleares, Antònia Roca; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; y el candidato al Senado por Mallorca, Sebastià Sagreras, a las puertas del antiguo cuartel de Son Busquets. - PP DE BALEARES

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha garantizado que si el candidato 'popular', Alberto Núñez Feijóo, es elegido presidente del Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre "desbloqueará" las 1.300 viviendas de los proyectos de Son Busquets (Palma) y Can Escandell (Eivissa).

La 'número dos' de la lista al Congreso por Baleares, Antònia Roca, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber tenido estos dos proyectos "paralizados durante años".

Lo ha hecho en un acto de campaña celebrado este sábado a las puertas del antiguo acuartelamiento de Son Busquets y acompañada por el candidato al Senado por Mallorca, Sebastià Sagreras, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

En materia de vivienda, según ha informado el PP en un comunicado, Roca también ha propuesto facilitar la compra de la primera vivienda a los menores de 40 años mediante una rebaja fiscal del 4% y la posibilidad de fraccionar el pago.

"Queremos que los jóvenes puedan comprar una casa, emanciparse y construir su futuro sin tener que marcharse de su tierra. Frente a las trabas y los impuestos de Sánchez, Feijóo ofrece más viviendas, menos impuestos y oportunidades reales", ha defendido.

También ha expresado la intención de su partido de derogar la ley estatal de vivienda de Sánchez e impulsar incentivos fiscales para que los propietarios saquen más viviendas al mercado del alquiler.

"Las políticas socialistas han provocado más inseguridad jurídica y menos oferta. Nosotros queremos dar confianza a los propietarios para que haya más pisos disponibles y las familias tengan más facilidades para acceder a un alquiler", ha explicado.

Asimismo, ha reivindicado la necesidad de aprobar la ley antiokupación planteada por el PP. "No puede ser que los propietarios estén desprotegidos mientras los okupas tienen todas las facilidades. Con Feijóo acabaremos con esta situación y devolveremos la seguridad a los propietarios", ha afirmado.

Finalmente, la candidata ha puesto en valor algunas medidas impulsadas por el Govern de Marga Prohens. "En Baleares, el PP ya está demostrando que hay otra manera de hacer las cosas, con medidas concretas y viviendas destinadas a los residentes. Ahora necesitamos un Gobierno de España que reme en la misma dirección", ha concluido.