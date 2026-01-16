El PP de Baleares pedirá que el Gobierno apoye las manifestaciones en Irán y condene su represión

Un grupo de personas durante la concentración del movimiento ‘Mujer, Vida, Libertad’ en Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha presentado una proposición no de ley (PNL) en el Parlament para que el Gobierno central condene de manera "firme" la represión, detenciones y asesinatos llevados a cabo por el "régimen teocrático" de Irán y que muestre su apoyo a las movilizaciones.

La diputada del PP Cristina Gil ha explicado que esta iniciativa responde a la "necesidad" de que las instituciones democráticas "no permanezcan en silencio" ante la violencia ejercida por un régimen que "vulnera de forma sistemática los derechos humanos", según ha explicado en un comunicado.

Asimismo, ha apuntado que las mujeres iraníes están siendo "perseguidas y asesinadas" por "reclamar libertad y dignidad".

En este sentido, los 'populares' han recordado que las protestas en Irán "se han intensificado" tras la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años detenida por la denominada 'policía de la moral' por "no llevar correctamente el velo", un caso que se convirtió en símbolo de la lucha por los derechos humanos bajo el lema 'Mujer, vida y libertad'".

"La respuesta del régimen ha sido una represión violenta, con miles de fallecidos y detenidos y apagones informativos para ocultar la persecución", ha lamentado Gil.

Ante esta situación, la parlamentaria ha subrayado que, con esta PNL, le solicitan al Gobierno que adopte una posición "clara y firme" frente al régimen iraní y que muestre su apoyo a quienes se manifiestan pacíficamente por la libertad y los derechos humanos.

Además, ha alegado que defender los derechos humanos y la libertad de las mujeres es "una obligación democrática que no admite ambigüedades".