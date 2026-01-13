El PP Baleares pide reforzar la atención a la depresión con una iniciativa centrada en la salud mental de las mujeres

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP Baleares ha pedido reforzar la atención a la depresión con una iniciativa centrada en la salud mental de las mujeres.

En una nota de prensa, el PP Baleares ha informado del registro este martes, día 13 de enero, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial contra la Depresión, en el Parlament, de una Proposición No de Ley (PNL) para reforzar la atención a la depresión, con especial atención a la salud mental de las mujeres, por su especial incidencia en ellas y avanzando hacia un modelo asistencial "más equitativo, preventivo y centrado en la recuperación".

Así, la diputada del PP y portavoz de Salud, Isabel Borrás, ha destacado que "la depresión es uno de los principales problemas de salud pública de la sociedad, tanto por su elevada prevalencia como por su impacto personal, social y económico, y afecta de manera especialmente intensa a las mujeres".

En este sentido, ha recordado que los datos de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud muestran que "la depresión afecta aproximadamente al doble de mujeres que, de hombres, como consecuencia de factores biológicos, pero también sociales y laborales".

Borrás ha señalado que "los indicadores sitúan a Baleares entre las comunidades autónomas que presentan una prevalencia elevada de depresión y un consumo significativo de antidepresivos, con una tendencia ascendente en los últimos años", y además ha subrayado que "este patrón afecta de forma desproporcionada a las mujeres, especialmente en contextos de precariedad laboral, sobrecarga de cuidados y desigualdades sociales".

La 'popular' ha remarcado que esta iniciativa se enmarca en el Pacto por la Salud de las Baleares y pretende reforzar la apuesta del Govern presidido por Marga Prohens por la salud mental, que ha situado esta materia como una prioridad de la acción política, según ha defendido la diputada, impulsando una atención "más cercana, integral y basada en la evidencia científica".

Asimismo, Isabel Borrás ha advertido que "una parte relevante de los tratamientos farmacológicos en salud mental se prolongan en el tiempo sin revisiones sistemáticas suficientes", especialmente en los casos de larga duración, y ha defendido la necesidad de "dotar a los profesionales sanitarios de herramientas y protocolos que permitan revisar los tratamientos y facilitar, cuando el criterio clínico lo aconseje, una desprescripción gradual y segura".

"Avanzar hacia un modelo de atención en salud mental más personalizado, más justo y centrado en la recuperación es una responsabilidad compartida", ha concluido Borrás, quien ha reiterado que "desde el rigor científico, la responsabilidad sanitaria y el consenso institucional, el PP seguirá trabajando para mejorar el bienestar de las mujeres en Baleares y optimizar el uso de los recursos públicos".