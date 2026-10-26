El PP Baleares presenta sus candidaturas al Congreso y al Senado con "los mejores de los mejores"

PALMA, 26 (EUROPA PRESS)

El PP Baleares ha presentado este lunes los miembros de las candidaturas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre al Congreso de los Diputados y al Senado.

En el encuentro para hacer la foto oficial de grupo, el candidato del PP al Congreso por Baleares, José Vicente Marí Bosó, ha destacado que las listas cuentan con "los mejores de los mejores" para "llevar el cambio a España".

En este sentido, ha señalado que la presidenta de PP en las Islas, Marga Prohens, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "son muy conscientes de lo trascendentales para el país y para Baleares que son estas elecciones".

Por este motivo, ha continuado, en las listas "están muchos de los mejores políticos del PP Baleares", candidatos que "saben solucionar los problemas".

"Necesitamos un Gobierno que, en lugar de agredir a los ciudadanos de estas islas, como ha hecho el Gobierno de Sánchez, beneficie a los ciudadanos de Baleares en todas aquellas materias que afectan a nuestra comunidad", ha defendido.

El candidato popular ha situado entre las principales prioridades para la próxima legislatura la lucha contra la inmigración irregular, la mejora de las infraestructuras, la vivienda, el refuerzo de los servicios públicos estatales y una financiación justa para el archipiélago.

Así, ha reclamado un Gobierno que "sepa que en Baleares hay un problema con la inmigración y lance un mensaje claro a las mafias", que prorrogue el régimen fiscal especial, que mejore infraestructuras y que firme con los consells insulares los convenios de carreteras.

En materia de vivienda, ha reivindicado un Ejecutivo central que "sepa cómo se hacen las mejores políticas" y ha subrayado que el PP propone crear un millón de viviendas en los próximos años.

"No se trata solo de indignarse ni de estar enfadado, sino que hay que plantear soluciones, hay que gestionar y solucionar los problemas", ha sostenido, agregando que los candidatos de su formación son "los mejores" para solucionar los problemas de la ciudadanía.

Así, Marí Bosó ha puesto en valor la trayectoria de los integrantes de las candidaturas, entre los que ha mencionado a Antònia Roca, Joan Mesquida y Xisca Porquer, así como a los candidatos al Senado, Sebastià Sagreras, Carmen Ferrer y Ramón Sintes.

"Todos ellos saben lo que es atender los problemas de los ciudadanos cada día y dar soluciones. Porque no basta con estar indignados, hay que saber gobernar y resolver los problemas de la gente", ha remarcado.

ACUERDO CON VOX

Preguntado por el pacto con Vox en el Senado, Marí Bosó ha defendido que es "un punto de encuentro" y ha reivindicado que el PP concurrirá bajo sus siglas.

"Es un acuerdo de colaboración, no es una coalición electoral ni diluimos siglas", ha defendido, agregando que ambos partidos han hecho "renuncias" porque "había que poner por delante el interés general".

Así, ha diferenciado el acuerdo con Vox de la coalición electoral de izquierdas al Senado que, en el caso de Baleares, la conforman el PSIB, MÉS per Mallorca, Sumar y Esquerra Unida. "Nos presentamos nosotros, no una coalición de perdedores", ha dicho.

Igualmente, preguntado por si el acuerdo ha sido pactado con el PP balear, ha indicado que el PP nacional está "en permanente contacto" con Prohens.