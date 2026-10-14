El PP de Baleares reúne a sus representantes en el Raiguer de Mallorca para preparar las elecciones - PP DE BALEARES

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha celebrado la tarde de este miércoles una reunión de coordinación electoral en Inca, en la que han participado los representantes de los municipios de la comarca del Raiguer, para preparar los comicios del próximo 29 de noviembre.

El encuentro, según ha informado el partido en un comunicado, ha sido presidido por la coordinadora de campañas, Marga Durán, y el coordinador general, Sebastià Sagreras.

De esta manera, los 'populares' han buscado "reforzar la organización territorial y ultimar la estrategia de campaña para movilizar a los equipos locales y llevar el mensaje de cambio en España a todos los rincones de Mallorca".

Con "la maquinaria electoral a pleno rendimiento", el PP encara el camino hacia las elecciones "con un partido unido, fuerte y movilizado".

Durán ha destacado la importancia del trabajo de las juntas locales y de la movilización de toda la estructura territorial para contribuir desde Baleares a "poner fin a ocho años de sanchismo y conseguir que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno de España".