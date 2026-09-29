El PP califica de "frivolidad" y "postureo" los decretos de vivienda del Gobierno central

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha calificado como un ejercicio de "frivolidad" y "postureo" la aprobación este martes en Consejo de Ministros de dos decretos en materia de vivienda.

En declaraciones a los medios en la Cámara autonómica, el 'popular' ha pedido más tiempo para estudiar los textos, aunque ya ha avanzado que los problemas de la vivienda "después de tantos años de gobierno, no se arreglan ni con un decreto ni con dos".

A juicio del 'popular' el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado un decreto para hacer "postureo" porque ya se sabe que no prosperará y otro que todavía puede ser negociado para aprobarse en el Congreso.

"Es una frivolidad afrontar un problema tan grave de esta manera y aprobando cosas que saben que no tendrán el apoyo suficiente", ha añadido.

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros dos reales decretos de vivienda que incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra por 'fondos buitre' hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones.