El PP califica como "positiva" la reunión de Prohens con ecologistas y la oposición acusa de "no ser capaz de escuchar"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibe en audiencia a los representantes del GOB y Terraferida tras las protestas contra la masificación turística de este verano.- CAIB

PALMA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha apuntado que el encuentro de la presidenta del Govern, Marga Prohens, con el GOB y Terraferida fue "positivo", mientras los partidos de la oposición han censurado que el Ejecutivo "no ha sido capaz de escuchar" las reclamaciones de las entidades y las movilizaciones ciudadanas de este verano contra la saturación turística.

De esta manera se han posicionado los distintos representantes de los partidos políticos en las ruedas de prensa ofrecidas este miércoles en el Parlament, tras la celebración de la Junta de Portavoces.

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha resaltado que cualquier reunión que mantenga Prohens para escuchar a estas entidades, en un contexto de normalidad democrática, "no es un fracaso".

Por eso, ha defendido que sirvió para "escuchar" a estas entidades y ha asegurado que ambas partes "compartieron" la existencia de un "malestar social", por lo que habría que "poner límites".

La representante 'popular' ha destacado que Prohens fuera "la primera presidenta" que haya hablado de estos límites y que los haya "llevado a la práctica".

Por parte del PSIB, la diputada Mercedes Garrido ha censurado que durante la reunión no hubiera "ni un punto de acuerdo", algo que ha tildado de "preocupante" por no tener puntos en común con estas entidades ecologistas.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha coincidido con la socialista al calificar de "fracaso" la reunión con unas organizaciones que representan un "clamor social" para poner el modelo económico "al servicio de la ciudadanía".

Desde Unidas Podemos, el diputado José María García ha insistido en que las peticiones del GOB y Terraferida "deberían tomarse en consideración" o, al menos, "valorarlas".