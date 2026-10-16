El PP carga contra la gestión del Ayuntamiento de Maó por la pérdida de 631.000 euros del PIC

MENORCA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Maó, Virginia Victori, ha criticado este viernes la gestión del alcalde, Héctor Pons, tras conocerse que el Ayuntamiento ha perdido 631.400 euros del Plan Insular de Cooperación (PIC) por no presentar en tiempo y forma las prórrogas necesarias para mantener esta financiación.

Victori ha considerado que este episodio "vuelve a poner de manifiesto las consecuencias de la falta gestión del equipo de gobierno municipal".

"Estamos ante un episodio más que demuestra que la nula gestión de Pons nos sale muy cara a los mahoneses. Que se olvidara de presentar las prórrogas para el PIC es lo último que nos faltaba; es una vergüenza que haya dejado escapar una financiación de esta cuantía por algo que debería formar parte de la gestión ordinaria de cualquier ayuntamiento", ha señalado.

La portavoz ha rechazado que el alcalde pretenda restar importancia a lo sucedido calificándolo de un simple error administrativo. "Ahora resulta que la excusa son las tres plazas sin cubrir. Con la crisis del agua fue culpa de una trabajadora, y ahora es culpa de que faltan funcionarios. Es una vergüenza que se pretenda justificar así la pérdida de más de 631.000 euros de dinero público", ha afirmado.

En este sentido, la 'popular' ha hecho hincapié en que "si Pons no es capaz ni de llevar al día las subvenciones y garantizar que se presentan las prórrogas dentro del plazo, debería plantearse si puede seguir al frente de sus responsabilidades". "Si no es capaz de asumir esta responsabilidad, que se vaya. Se está riendo de todos los ciudadanos", ha añadido.

El PP ha lamentado que la pérdida de esta financiación afecte a cuatro importantes actuaciones municipales, como son la intervención de urgencia en elementos exteriores del conjunto de Sant Francesc, la sustitución de la cubierta del Hipódromo, la redacción del proyecto de s'Esplanada y la primera fase de la red de pluviales de Binidalí.

De la misma forma, ha criticado que tenga que ser el Consell de Menorca el que busque soluciones ante los problemas de gestión del Ayuntamiento. "Como ya hemos visto con el matadero o con el Consorcio del Acantilado, tendrá que ser el Consell del PP quien intente resolver los problemas al alcalde, para que los perjudicados no sean los mahoneses", ha subrayado.

La portavoz ha agradecido la buena voluntad de la administración insular para encontrar alternativas de financiación, pero ha insistido en que esta voluntad de colaboración no exime al alcalde de su responsabilidad.

El PP de Maó ha reclamado a Pons que explique públicamente por qué no se presentaron las prórrogas dentro del plazo establecido, por qué no se ha informado a todos los ciudadanos y qué medidas piensa adoptar para evitar que vuelva a producirse una situación similar.

"No basta con decir que ha sido un error administrativo, ni sirve escudarse en la falta de personal o afirmar que estas cosas son habituales. Los mahoneses merecen saber cómo se ha podido llegar a esta situación y quién responde por la pérdida de más de 631.000 euros", ha concluido.