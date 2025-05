El PP celebra dos años de victoria electoral en Baleares, habiendo "puesto en marcha el 90% del programa de gobierno"

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha celebrado los dos años de su victoria electoral en Baleares, satisfecho de "haber puesto en marcha el 90% del programa de gobierno" con el que se presentó a los comicios de mayo de 2023.

"Nunca nadie ha hecho tanto en tan poco tiempo", se ha mostrado orgullosa la presidenta del PP de Baleares y del Govern, Marga Prohens, valorando "el trabajo, la dedicación, el compromiso, la pasión y la ilusión" que han invertido los 'populares' en estos primeros 24 meses de legislatura, en los que "se ha cambiado la forma de hacer política", porque "hace dos años, los ciudadanos enviaron a su casa a quienes decían amar esta tierra pero actuaban en contra de la gente que vive en ella". Hace dos años, ha subrayado Prohens, que "se ha cambiado la palabra prohibición por la de gestión".

En este sentido, la presidenta del PP de Baleares y del Govern se ha mostrado convencida que hace dos años, con la victoria electoral de los 'populares' "ganó aquella gente que había sido olvidada, maltratada y señalada durante ocho años de gobierno de izquierda".

En concreto, Prohens se ha referido a los autónomos, "cansados de que" los anteriores gobiernos de izquierda "los miraran solo para pagar facturas e impuestos"; a los payeses "hartos de una izquierda que los quería solo como un decorado de cartón-piedra"; a los pescadores y al sector náutico, al que "habían criminalizado"; a las empresas, "que son el motor de la economía de esta comunidad" y a los trabajadores que "saben que aquellos que dicen hablar en su nombre siempre les acaban perjudicando".

También, la presidenta se ha referido a las rentas medias; al personal sanitario; a los funcionarios; a las mujeres "libres, valientes, a las que no quieren ser utilizadas por un falso feminismo, que solo quiere hacer de ellas un arma política"; a la gente mayor, "que no quería que siguiera existiendo el impuesto a la muerte en Baleares"; a los jóvenes, "que este discurso del buenismo de la izquierda lo único que les hace es quitarles libertad"; el mundo de la cultura, "aquellos que la izquierda siempre se había querido hacer suyos"; las familias, "que eran obligadas a pagar la educación 0-3 años si no elegían la escuela que quería la izquierda"; y a Menorca, Ibiza y Formentera, "cansadas de ser gobernadas desde un despacho de Palma, sin que se contara con sus sensibilidades".

Además, según Prohens, con la victoria del PP en Baleares hace dos años "ganó la gente de los pueblos de las islas, que necesitaban escuelas, centros de salud, carreteras, porque hacía hace 20 años que no se invertía en los pueblos de estas islas". "Ahora mismo, desde el Govern tenemos un plan de inversión en infraestructuras para los pueblos, islas y ciudades de más de 3.000 millones de euros, el mayor plan de inversión que se ha hecho nunca en la historia de estas islas", ha destacado como ejemplo de su política.

Y, ha continuado, "ganó Palma y los palmesanos" porque los anteriores gobierno de izquierda "había convertido Palma en una capital sin capitalidad, en una ciudad sin ambición, porque la querían pequeña, pobre". "Palma es para el PSOE una excusa, una cuota", ha criticado Prohens, lamentando que "para la izquierda nunca ha sido un propósito mejorar la vida de los ciudadanos de Palma".

Por ello, la presidenta del PP de Baleares y del Govern ha reiterado su "orgullo" por en 24 meses haber "puesto en marcha el 90% del programa de gobierno" frente a quienes, pese a gobernar ocho años, dejaron "los problemas en vivienda, saturación turística, transporte público, escuelas, residencias, en un cajón".