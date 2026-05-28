El PP configura su equipo de campaña para las elecciones de 2027 preparado para "afrontar cualquier reto"

Congreso del PP de Baleares - PP

PALMA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El PP Baleares ha configurado este jueves su equipo de campaña para las próximas elecciones, previstas para 2027, y ha destacado que está "preparado para afrontar cualquier reto".

Así lo ha puesto en valor la secretaria general del partido, Sandra Fernández, en declaraciones a los medios tras la celebración de la primera reunión del Comité Ejecutivo Autonómico del partido, tras la reelección de Marga Prohens al frente de la formación el pasado sábado.

El Comité Ejecutivo ha hecho una serie de nombramientos para establecer su equipo de campaña que, para Fernández, "demuestran la preparación del Partido Popular para encarar estos meses antes de las elecciones".