El PP considera que la contención turística ya es palpable y avala la política de Galmés

Archivo - La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera. - PP CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Mallorca ha destacado que los datos turísticos relativos a julio empiezan a demostrar los resultados de la política del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ante la "hipocresía" del PSIB por reclamar medidas.

La portavoz 'popular' del Consell, Núria Riera, ha asegurado en una nota de prensa que "durante tres años se ha hecho un trabajo serio, prudente y muchas veces silencioso", pero que ahora "se empiezan a ver los resultados".

"Hemos apostado por contener, controlar la oferta y aumentar la calidad sin atacar al turismo ni poner en riesgo el principal motor económico de Mallorca", ha afirmado Riera.

El PP ha asegurado que los datos turísticos de julio (2,5 millones de turistas internacionales, un 0,1 por ciento más) es hacia donde quieren avanzar, es decir, "menos presión y más valor". Los 'populares' han indicado que no quieren "crecer por crecer", sino "un turismo de mayor calidad, que genere más prosperidad y que sea compatible con el bienestar de los mallorquines".

Riera ha destacado que esta evolución "no es fruto de la improvisación", sino que se "ha priorizado el control de la oferta turística, la lucha contra la oferta ilegal y la contención, frente a las políticas de crecimiento y descontrol de las dos legislaturas anteriores".

El Grupo Popular del Consell ha indicado que el gobierno de Galmés "asumió desde el primer día que Mallorca necesitaba cambiar el rumbo" con "medidas responsables y pensadas a largo plazo". En este sentido, Riera ha manifestado su apoyo al presidente insular "para seguir avanzando en este modelo de contención, calidad y equilibrio".

CRITICA LA "HIPOCRESÍA" DEL PSIB

Por otro lado, la portavoz ha criticado la "hipocresía" del PSIB por reclamar ahora medidas de contención después de haber estado gobernando la autonomía durante las dos últimas legislaturas.

Así, ha denunciado que "los mismos que hoy hablan de límites gobernaron durante ocho años mientras Mallorca crecía sin control" y que "ahora pretenden dar lecciones de contención cuando fueron incapaces de aplicarla cuando tenían la responsabilidad de gobernar".

Riera también ha cargado contra los socialistas porque "hablaban de ecologismo mientras permitían miles de piscinas y chalets, y hablaban de sostenibilidad mientras dejaban crecer la presión sobre Mallorca", en relación a la construcción de 10.000 piscinas privadas autorizadas entre 2015 y 2024.

"Queda mucho trabajo por hacer, pero los primeros datos demuestran que se puede contener la presión turística sin destruir nuestro principal motor económico", ha concluido la portavoz.