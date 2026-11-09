El PP de Costitx presenta a Bernat Ramis como candidato a la alcaldía del municipio. - PP

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Costitx ha presentado este domingo a Bernat Ramis como candidato a la alcaldía del municipio para las elecciones municipales de 2027, en un acto celebrado en el Casal de Cultura.

En un comunicado, los 'populares' han destacado que Ramis ha dado un paso adelante con la ilusión de encabezar un proyecto político centrado en las necesidades de los vecinos y en el futuro de su pueblo.

Durante su presentación, el candidato ha expresado su compromiso con Costitx y su voluntad de afrontar esta nueva etapa desde la cercanía y el diálogo. "Hoy doy un paso adelante por mi pueblo. Asumo este reto con mucha ilusión, responsabilidad y ganas de trabajar. Quiero escuchar, dialogar y construir, entre todos, el Costitx del futuro", ha manifestado Ramis.

El candidato ha remarcado que su vinculación con el municipio es una de las principales motivaciones para asumir este reto.

En este sentido, ha expresado su voluntad de escuchar las inquietudes de los vecinos, recoger sus propuestas y trabajar en un proyecto que tenga en cuenta las necesidades presentes y futuras de Costitx.

Desde el PP de Mallorca han destacado que la presentación de Bernat Ramis abre una nueva etapa para la formación en el municipio, con el objetivo de preparar una candidatura para las elecciones de 2027 basada en el conocimiento del pueblo, el contacto directo con los vecinos y la participación en la vida municipal.