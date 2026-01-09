El PP cree que la confesión de Aldama confirma que el Govern de Armengol enriqueció a la trama de Ábalos y Koldo

Archivo - Víctor de Aldama, en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha considerado que la confesión judicial de Víctor de Aldama confirma que el Govern presidido por Francina Armengol permitió que dinero público de los ciudadanos de Baleares acabara enriqueciendo a la trama vinculada a José Luis Ábalos y Koldo García a través de la compra de mascarillas en pandemia.

Para el coordinador general del partido y portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, Aldama ha reconocido que los beneficios obtenidos con la venta de mascarillas se repartieron entre los miembros de la trama, y que parte de esos fondos procedían de contratos con el Govern de Armengol.

"Hoy sabemos que el dinero de los ciudadanos de Baleares terminó convertido en comisiones y mordidas para Ábalos y Koldo", ha subrayado.

Así, Sagreras ha denunciado que "nada de esto habría sido posible sin la colaboración del Govern de Armengol", al que ha acusado de "abrirles la puerta de par en par".

En este sentido, ha recordado que la entonces consellera de Salud, Patricia Gómez, recibió a los miembros de la trama "con honores institucionales" y la que fuera consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, fue quien les entregó fondos europeos, lo que, a su juicio, demuestra que "fue una cadena de decisiones políticas que facilitaron el saqueo".

"A medida que avanza el procedimiento judicial se confirma el expolio que supuso la compra de mascarillas fake para Baleares", ha afirmado el portavoz 'popular'.

"Los ciudadanos merecen saber quién permitió que su dinero acabara en bolsillos corruptos y quién miró hacia otro lado mientras Baleares era utilizada para enriquecer una trama", ha concluido Sagreras, que ha instado a asumir responsabilidades políticas de manera inmediata.