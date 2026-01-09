Rodríguez sitúa la confesión de Aldama en su estrategia de defensa y mantiene que la actuación del Pacte fue limpia

Archivo - El empresario Víctor de Aldama, a su llegada a la comisión de investigación sobre el material sanitario para los efectos de la COVID-19, en la sede del Parlamento de Canarias. - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha situado este viernes la confesión del presunto comisionista Víctor de Aldama en su estrategia de defensa y ha defendido como limpia la actuación del Pacte en la compra de mascarillas en pandemia.

A preguntas de los medios tras presentar en rueda de prensa el impacto para Baleares de la nueva propuesta del sistema de financiación autonómica, el representante del Ejecutivo en las Islas ha recordado que la cuestión se ha explicado "por activa y por pasiva".

"No hay nada extraño. La actuación del Govern fue limpia, como se ha demostrado", ha concluido.

Cabe recordar que el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, se ha declarado culpable de los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada, de cara al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

Además, ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que le aplique una atenuante mayor y no sea condenado a los 7 años de cárcel que pide la Fiscalía Anticorrupción, dada su "colaboración proactiva con la Justicia".

Así lo hace en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que la Fiscalía pidiera que Aldama sea condenado por el Supremo por esos tres delitos y a menos años de cárcel que los otros dos procesados, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, al valorar su "confesión".