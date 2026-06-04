El PP cree que PSIB "desacredita" al Consell de Mallorca al proponer limitar la entrada de vehículos vía decreto

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera. - PP

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha considerado que el PSIB "desacredita" a la principal institución de autogobierno insular cuando propone aprobar la limitación de entrada de vehículos vía decreto ley.

De este modo ha reaccionado a las palabras que la diputada en el Parlament y secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández, quien el miércoles ofreció al Govern los votos de su partido para aprobar la normativa de esta manera más ágil.

"Es sorprendente que quien quiere ser candidata al Consell desacredite la principal institución de autogobierno de Mallorca. Esta regulación debe salir del Consell, y su desprecio es una falta de respeto institucional", ha sostenido Riera.

La portavoz, según ha informado el PP de Mallorca en un comunicado, ha advertido a los socialistas que si no votan a favor de la aprobación inicial de la ley en el pleno previsto para este viernes --en la comisión previa se abstuvieron-- "tendrán que explicárselo muy bien a los ciudadanos".

Riera, por otro lado, ha reivindicado que el PP "ha adoptado por primera vez medidas de contención turística" que contrastan, a su parecer, con la gestión del Pacte.

"Construyeron la última gran autopista de Mallorca, la que daba la bienvenida a los turistas. ¿Ahora se manifiestan en contra de sus propias políticas? Es incoherente y poco creíble", ha dicho.