El PP critica al Ayuntamiento de Ciutadella por "bloquear por interés" la cesión de terrenos de la estación de autobuses

MENORCA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Ciutadella, Juana Mari Pons, ha denunciado públicamente que el equipo de gobierno del Ayuntamiento bloquea la cesión de los terrenos municipales al Consell Insular de Menorca "por puro interés partidista", lo que impide iniciar el proyecto definitivo de la nueva estación de autobuses.

Para la 'popular', el equipo de gobierno municipal "quiere paralizar un proyecto que el Consell de Menorca quiere ejecutar tras ocho años de inacción por parte del mandato de izquierdas".

"Durante todos esos años PSOE y Més per Menorca, tanto en el Ayuntamiento como en la administración insular, no movieron ni un dedo para hacer la estación de autobuses y ahora que ven que el PP avanza lo bloquean", ha criticado.

El PP presentó el 17 de octubre de 2024 una moción para iniciar urgentemente el expediente de cesión de los terrenos al Consell de Menorca, que fue aprobada por unanimidad.

Sin embargo, han subrayado desde la formación, a día de hoy, la administración insular sigue a la espera de dicha cesión para poder comenzar el proyecto.

En este sentido, Pons ha señalado que "un proyecto en un terreno que no es tuyo no se puede redactar, por lo tanto, el Consell de Menorca no ha empezado el proyecto porque no se han cedido los terrenos".

"La función de las instituciones es resolver problemas, no generarlos, y esto es exactamente lo que ha hecho el tripartito de izquierdas de Ciutadella hasta ahora, el Ayuntamiento no puede seguir retrasando un proyecto que es esencial para los ciudadanos", ha recriminado.

Según la 'popular', el Ayuntamiento "pretende que el Consell de Menorca empiece la casa por el tejado". "Lo primero es hacer la cesión, después el proyecto y con los planos en la mano, decidir y analizarlo", ha expuesto.

El PP ha insistido en que la estación de autobuses es una infraestructura "muy importante y necesaria" para mejorar la movilidad y el transporte público en Ciutadella.

En esta línea, solicitarán todos los informes que se hayan elaborado hasta la fecha, así como la documentación que acredite los criterios en los que se han basado para su redacción.